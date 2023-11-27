Шторм в Черном море выбросил на мель судно вблизи РФ

Сухогруз под флагом Белиза выбросило на мель вблизи Анапы, сообщает Украинская правда.

Сильный шторм выбросил на мель у побережья Анапы в районе поселка Витязево в России сухогрузное судно Blue Shark под флагом Белиза.

Судно было с грузом ячменя для Египта в морском порту Тамань.

Как сообщил капитан судна, на борту находится 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта.

Ветер и волны сорвали судно с якорей вечером 26 ноября оно дрейфовало в сторону берега, пока не село на мель.

Сейчас судно находится на мели в непосредственной близости от берега.

Специалисты разрабатывают план аварийно-спасательной операции.