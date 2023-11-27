Курс валют НБУ на 27 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 27 ноября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 26 ноября, достиг уровня 36.05 за 1 доллар.
Курс евро вырос на 9 коп. до 39.36 за 1 евро.
Рубль не изменился, и его курс составил 4.07 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов повысился на 16 коп. до 45.33 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 10 коп. до 40.83 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 2 коп. до 9.02 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.048700
|EUR
|Евро
|39.358000
|RUB
|Рубль
|0.406560
|GBP
|Фунт стерлингов
|45.329400
|CHF
|Швейцарский франк
|40.825300
|PLN
|Польский злотый
|9.018900