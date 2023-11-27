Курс валют НБУ на 27 ноября

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Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 27 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 26 ноября, достиг уровня 36.05 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 9 коп. до 39.36 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 4.07 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов повысился на 16 коп. до 45.33 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 10 коп. до 40.83 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп. до 9.02 за 1 польский злотый.