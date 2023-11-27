Вашингтон потребует от Турции соблюдать санкции в отношении РФ и ХАМАСа – СМИ

Заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке США Брайан Нельсон на следующей неделе посетит Турцию, чтобы обсудить соблюдение Анкарой американских санкций против России и ХАМАС.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Максим Шушко, РБК-Украина.

Утверждается, что чиновник американского Минфина встретится со своими турецкими коллегами и будет настаивать, чтобы Турция выполнила односторонние санкции США против ряда российских организаций и финансовой деятельности ХАМАС.

Министерство финансов США в прошлом месяце расширило список санкционных лиц в Турции, которые, по его словам, были прикрытием для группировки ХАМАС, признанной Соединенными Штатами и Европейским Союзом террористической организацией.

Вашингтон наложил санкции на около десятка турецких фирм и некоторых лиц за то, что они управляли инвестиционным портфелем от имени ХАМАС или помогали России уклоняться от санкций.

Соединенные Штаты также предупредили ряд турецких компаний о возможных санкциях, которые могут нарушить их связи с западной финансовой системой.