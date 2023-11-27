Запорожская АЭС вчера была на грани очередного блекаута - "Энергоатом"
26 ноября временно оккупированная российскими войсками Запорожская атомная электростанция целый день находилась на грани очередного блэкаута. Об этом говорится в сообщении НАЭК "Энергоатом", сообщает Украинская правда.
В воскресенье в 10:30 в результате короткого замыкания примерно на 100 км севернее захваченной россиянами Запорожской АЭС отключилась последняя (четвертая) линия ее связи с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". Три других линии были повреждены еще раньше во время обстрелов.
Как сообщило МАГАТЭ, в это время ЗАЭС получала внешнее питание от единственной доступной резервной линии электропередачи 330 кВ.
Кроме того, произошло частичное обесточивание энергоблока №4 с автоматическим включением дизель-генератора, который через 10 минут после этого выключили вручную.
"Это свидетельствует о наличии проблемы с энергопитанием ядерной установки", – отмечает "Энергоатом".
"Поврежденную линию 750 кВ украинские специалисты отремонтировали в 20:52. К этому времени Запорожская АЭС почти целый день находилась на грани очередного блэкаута в случае обесточивания резервной линии 330 кВ", – добавили в компании.
ЗАЭС под российской оккупацией неоднократно лишалась внешнего источника питания. На станции произошло уже семь полных блэкаутов и один частичный.