Запорожская АЭС вчера была на грани очередного блекаута - "Энергоатом"

26 ноября временно оккупированная российскими войсками Запорожская атомная электростанция целый день находилась на грани очередного блэкаута.﻿ Об этом говорится в сообщении НАЭК "Энергоатом", сообщает Украинская правда.

В воскресенье в 10:30 в результате короткого замыкания примерно на 100 км севернее захваченной россиянами Запорожской АЭС отключилась последняя (четвертая) линия ее связи с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". Три других линии были повреждены еще раньше во время обстрелов.

Как сообщило МАГАТЭ, в это время ЗАЭС получала внешнее питание от единственной доступной резервной линии электропередачи 330 кВ.

Кроме того, произошло частичное обесточивание энергоблока №4 с автоматическим включением дизель-генератора, который через 10 минут после этого выключили вручную.

"Это свидетельствует о наличии проблемы с энергопитанием ядерной установки" , – отмечает "Энергоатом".

"Поврежденную линию 750 кВ украинские специалисты отремонтировали в 20:52. К этому времени Запорожская АЭС почти целый день находилась на грани очередного блэкаута в случае обесточивания резервной линии 330 кВ" , – добавили в компании.

ЗАЭС под российской оккупацией неоднократно лишалась внешнего источника питания. На станции произошло уже семь полных блэкаутов и один частичный.