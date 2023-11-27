Россия за сутки потеряла 750 военных и 7 танков – Генштаб
За минувшие сутки российские оккупационные войска потеряли в Украине около 750 своих военных, а также 7 танков, 3 бронемашины, одну артиллерийскую систему и другую военную технику.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 325 580 (+750) человек,
- танков − 5 520 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 10 282 (+3) ед,
- артиллерийских систем − 7 875 (+1) ед,
- РСЗО − 907 (+0) ед,
- средств ПВО − 597 (+0) ед,
- самолетов − 323 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 905 (+4) ед,
- крылатых ракет − 1 565 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 10 299 (+11) ед,
- специальной техники – 1 113 (+0) ед.