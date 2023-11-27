Close button
Черная пятница стартовала!Межбанк всего за 9900 грн/год при оплате картой
Купить доступ Вход

Россия за сутки потеряла 750 военных и 7 танков – Генштаб

Россия за сутки потеряла 750 военных и 7 танков – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки российские оккупационные войска потеряли в Украине около 750 своих военных, а также 7 танков, 3 бронемашины, одну артиллерийскую систему и другую военную технику.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 325 580 (+750) человек,
  • танков − 5 520 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 10 282 (+3) ед,
  • артиллерийских систем − 7 875 (+1) ед,
  • РСЗО − 907 (+0) ед,
  • средств ПВО − 597 (+0) ед,
  • самолетов − 323 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 905 (+4) ед,
  • крылатых ракет − 1 565 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 10 299 (+11) ед,
  • специальной техники – 1 113 (+0) ед.

Новости

Популярные темы форума

analytics