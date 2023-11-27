Россия за сутки потеряла 750 военных и 7 танков – Генштаб

За минувшие сутки российские оккупационные войска потеряли в Украине около 750 своих военных, а также 7 танков, 3 бронемашины, одну артиллерийскую систему и другую военную технику.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.11.23 ориентировочно составили: