Непогода в Украине: обесточенные населенные пункты и аварии на дорогах

В Украине продолжает бушевать непогода − в ряде областей объявлен оранжевый уровень опасности, из-за метели обесточены сотни населенных пунктов, в Одесской области произошло более 7 десятков ДТП, в самой Одессе не курсирует большинство электротранспорта; синоптики прогнозируют, что сложные погодные условия сохранятся до 28 ноября, сообщает Украинская правда.

В Киеве объявили II (оранжевый) уровень опасности − продолжается сильный снегопад, сильный ветер 22 м/с; на дорогах гололедица.

По данным КГВА, по состоянию на 7:30 неблагоприятные погодные условия не привели к чрезвычайным ситуациям, ситуация контролируемая, но движение транспорта затруднено.

"Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме и в целом обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности населения" , – сообщил глава КГВА Сергея Попко.

Общеобразовательные учебные заведения работают в смешанном режиме − офлайн и онлайн: решение, отпускать ли детей в школу, принимают родители.

Городские власти призывают водителей без необходимости не выезжать на улицы города, не парковать авто на тротуарах на обочинах, чтобы не мешать спецтехнике.

В Одесской области по состоянию на 7 утра в райотделы полиции поступило 71 сообщение о ДТП − 9 из них с информацией о пострадавших. 7 ДТП произошли с участием грузовиков, также зафиксировано 9 съездов с дороги рейсовых автобусов.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, погибших и госпитализированных нет.

В Днепропетровской области и Кривом Роге также объявили II (оранжевый) уровень опасности − в регионе сильная метель, порывы юго-западного ветра достигают 17-22 м/с.

Руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что коммунальные службы города перевели в усиленный режим работы, на дорогах работает спецтехника. Водителей и пешеходов призывают быть максимально внимательными.

На Полтавщине из-за ухудшения погодных условий обесточены 437 населенных пунктов − более 18 тысяч абонентов. По словам главы ОВА Филиппа Пронина, энергетики уже проводят аварийные работы.

Он также добавил, что автодороги на Полтавщине в проезжем состоянии. Пассажирский транспорт работает в штатном режиме.

В Краматорске Донецкой области из-за непогоды обесточены некоторые районы города. Отсутствие света вызвало также остановку некоторых котельных и насосных станций.

Городские власти уверяют, что аварийные бригады РЭС и всех других служб работают над ликвидацией последствий, вызванных сильным ветром.

Также сообщается, что штормовой ветер дошел до оккупированного Мариуполя. Из-за непогоды в разных районах города массовые аварийные отключения, оборванные линии электрических сетей, поваленные деревья, профнастил, заборы и баки для мусора.

По данным официальных властей города, дворы и дома, которые находятся у моря, затопило водой. В частности − по улице Гаванной.

Укргидрометцнтр предупреждает, что сложные погодные условия будут сохраняться в течение всего дня 27 ноября.

В Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях ожидаются сильные снегопады, в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях − сильные мокрый снег и дождь, местами гололед.

Прирост снежного покрова в указанных областях может достичь 20-30 см, местами 40-50 см; ожидаются метели, снежные заносы, на дорогах гололедица.

В Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму пройдут значительные дожди.

В северных, центральных, южных областях и Крыму прогнозируют усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25 м/с, в Одесской и Николаевской областях − до 25-30 м/с; в западных и восточных областях − порывы ветра 15-20 м/с.

На акватории Черного моря ожидается усиление ветра до 25-30 м/с; высота волн 20-30 дм.