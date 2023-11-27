Орбан угрожает сорвать саммит ЕС по поддержке Украины – СМИ

Премьер-министр Венгрии и Виктор Орбан угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров Европейского Союза, на котором будет обсуждаться помощь Киеву и вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в публикации Bloomberg, на встрече дипломатов на прошлой неделе Венгрия заявила, что хочет провести "стратегическое обсуждение" финансовой поддержки блока Украине и того, как российские санкции повлияли на страны ЕС, прежде чем вообще говорить о предоставлении дополнительной финансовой помощи или обязательствах в области безопасности.

Венгрия также блокирует переговоры о вступлении Украины и среднесрочный обзор бюджета ЕС. Конфронтационный тон Орбана предполагает, что его больше не беспокоят угрозы приостановить финансирование из Брюсселя.

Глава Евросовета Шарль Мишель сегодня посетит Будапешт, чтобы встретиться с Орбаном, но чиновники ЕС готовятся к худшему.