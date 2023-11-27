Из-за метели перекрыли 14 дорог, спасатели вытащили 840 авто – МВД

В Украине из-за метели перекрыли движение транспорта на 14 автодорогах, спасатели отбуксировали 840 автомобилей и оказали помощь более 1900 людям.﻿﻿ Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко, сообщает Украинская правда.

Всего на территории Украины обесточены 2019 населенных пунктов в 16 областях, 1370 грузовых транспортных средств находятся в местах временного отстоя, отбуксировано 840 автомобилей.

"Призываем водителей избегать поездок по регионам, где бушует непогода. Если Вам нужна помощь - обратитесь в экстренные службы по номерам 101 и 102. В регионах работают пункты несокрушимости и передвижные пункты обогрева" , – отметил министр.

По его словам, самая сложная ситуация наблюдается на севере и юге Одесской области: снежные заносы достигают полутора метров. К ликвидации последствий непогоды привлечены спасатели, полицейские, нацгвардейцы, пограничники.

Вблизи села Удобное пограничники из автобусов эвакуировали 42 человека, в том числе 10 детей. С помощью снегохода на трассе Измаил-Рени спасатели освободили 6 человек. Отбуксировано более 500 автомобилей, в том числе 14 автобусов и 12 автомобилей экстренной помощи. Оказана помощь 1624 лицам, в том числе 93 детям. С признаками переохлаждения к медикам обратились 6 человек.

В Николаевской области перекрыто движение на 10 участках дорог, переметы достигают 2 метров. Подразделения ГСЧС привлекались к ликвидации последствий непогоды 49 раз, 75 автомобилей отбуксированы.

В Черкасской области затруднено движение вблизи города Каменка. Полицейские организовали движение транспорта в реверсном режиме, около 40 грузовых автомобилей остановлены на отстой. Спасатели развернули передвижные пункты обогрева.

В Кировоградской области ликвидирована пробка вблизи села Великая Виска, 30 грузовых автомобилей стоят на обочине. Отбуксировано 164 транспортных средства, 293 людям оказана помощь.