Гибель руководства МВД: ГБР завершило расследование авиакатастрофы

Работники ГБР завершили расследование по авиакатастрофе вертолета 18 января 2023 года в Броварах, где погибло руководство Министерства внутренних дел, сообщает Украинская правда.

"Материалы дела открыты для ознакомления подозреваемым и их защитникам, а также потерпевшим и их законным представителям. После ознакомления материалы будут переданы в суд" , – говорится в сообщении ГБР.

В августе 2023 года следователи сообщили о подозрении пяти должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины и сопровождающие лица:

начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины,

и.о. командира специального авиационного отряда;

заместителю командира по летной подготовке;

командиру авиационной эскадрильи;

начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

По данным издания, все они сейчас находятся под мерой пресечения в виде ночного домашнего ареста.