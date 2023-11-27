Данилов: Москва активизировала в Украине сеть шпионов

Россия активизировала в Украине сеть шпионов, в частности, в Службе безопасности. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью The Times, сообщает Радио Свобода.

По его словам, цель российских агентов – "вбить клин между политическим и военным руководством Украины, а также разжечь антиправительственные настроения среди населения".

Данилов отметил, что Россия пытается воспользоваться "так называемым напряжением" между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

Секретарь СНБО также рассказал, что Россия пытается "распространить дезинформацию и пропаганду, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине".

Разведывательные службы России используют для работы за границей два вида сотрудников: агентов под дипломатическим прикрытием и агентов, которых называют "нелегалами".

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