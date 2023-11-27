Ветер разорвал флаг Украины в Киеве, его заменяют

Сильный ветер повредил полотнище самого большого флага Украины в Киеве, несмотря на то, что его приспустили накануне непогоды, сообщает Украинская правда.

"Несмотря на то, что флаг приспустили еще накануне ухудшения погодных условий, однако сильные порывы ветра повредили приспущенное полотнище" , – сообщили в Киевской городской военной администрации.

Сообщается, что сейчас поврежденный флаг уже снимают с флагштока и заменят его на новый.

"Новый флаг будет развеваться над киевскими склонами, как только улучшатся погодные условия" , − отметили в КГВА.

В Киеве расположен самый большой флагшток и самый большой флаг в Украине. Высота флагштока составляет почти 90 метров, вес − 32 тонны. Размер полотнища флага − 16 на 24 метра.