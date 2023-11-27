Украина экспортировала более 12 млн тонн зерна с июля 2023 года

Украина экспортировала 12,69 млн тонн зерновых и зернобобовых с начала текущего маркетингового года 2023 - 2024 годов.﻿ Об этом заявили в министерстве аграрной политики и продовольствия, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что в этом маркетинговом году, который стартовал 7 июля, Украина уже экспортировала 5,75 млн тонн пшеницы, 870 тысяч тонн ячменя и 5,93 млн тонн кукурузы.

Кроме того, по состоянию на 30 ноября прошлого маркетингового года украинский экспорт составил 16,557 млн тонн. Тогда Украина экспортировала 6,7 млн тонн пшеницы, 1,4 млн тонн ячменя и 9,3 млн тонн кукурузы.

В ноябре 2023 года украинский экспорт составил 3,453 млн тонн зерновых и зернобобовых против 4,354 млн тонн в прошлом году.

Кроме того, с июля месяца Украина экспортировала 48,8 тысяч тонн муки, против 54,9 тысячи тонн - в прошлом году.