Британская разведка: РФ терпит наибольшие потери с начала вторжения

В течение последних шести недель потери российских оккупационных войск являются самыми высокими с начала полномасштабного вторжения в Украину, отмечает разведка Великобритании, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном смотре Министерства обороны Британии за 27 ноября.

По данным ведомства, эти потери российских оккупантов являются результатом наступления на Авдеевку Донецкой области.

Британская разведка приводит данные украинского Генштаба, согласно которым в ноябре среднесуточные потери войск РФ составляют 931 человек в сутки.

Перед этим российская оккупационная армия несла наибольшие потери в марте 2023 года со средним показателем 776 мертвых оккупантов в сутки – в разгар боев за Бахмут Донецкой области.

Британская разведка отмечает, что не может проверить методологию, по которой украинский Генштаб определяет уровень потерь РФ, однако отмечает, что они выглядят достоверными.