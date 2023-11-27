Вблизи Запорожской АЭС зафиксировали запуск ракет с РСЗО – МАГАТЭ
Эксперты МАГАТЭ зафиксировали пуски ракет, скорее всего, из реактивной системы залпового огня с близкого расстояния от оккупированной россиянами Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по ядерной энергии, сообщает Укринформ.
"Эксперты МАГАТЭ, присутствовавшие на ЗАЭС, слышали несколько ракет, которые, как представляется, были выпущены с близкого расстояния от станции. Команда МАГАТЭ не видела снаряды из-за облачности, но характерный звук указывал на то, что они были выпущены из реактивной системы залпового огня ( РСЗО) неподалеку", - говорится в сообщении.
Также в отчете рассказывается о потере станцией связи с основной линией электропередач вне площадки, что заставило ее полагаться на резервную электроэнергию для охлаждения реактора.
"По-прежнему я глубоко озабочен ядерной безопасностью и защищенностью станции, как когда речь идет о ее уязвимых источниках питания за пределами площадки – которые могут пострадать от атак далеко от нее – так и о более прямых военных рисках, с которыми она сталкивается, что потенциально подрывают принципы, которые я изложил на заседании Совета Безопасности ООН в мае этого года. В этом контексте особую обеспокоенность вызывают очевидные ракетные обстрелы вблизи станции", - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.