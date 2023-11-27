Нефть дешевеет на фоне возможного сокращения добычи
Цены на нефть продолжают опускаться в понедельник, трейдеры ждут встречи министров государств ОПЕК+, которая была перенесена с 26-го на 30 ноября, сообщает Enkorr.
Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7.20 по киевскому времени составляет $79,85 за баррель, что на $0,73 (0,91%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цена этих контрактов снизилась на $0,84 (1%), до $80,58 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели в настоящее время на $0,73 (0,97%), до $74,81 за баррель. По итогам предварительных торгов стоимость этих контрактов упала на $1,56 (2%), до $75,54 за баррель.
По итогам прошлой недели Brent подешевела менее чем на 0,1%, WTI – на 0,7%, причем оба контракта завершили в минусе пятую неделю подряд.
Как сообщали СМИ, перенос встречи министров ОПЕК+ вызван разногласиями внутри группы, в том числе желанием Анголы и Нигерии наращивать добычу, в то время как Саудовская Аравия продолжает добровольное ограничение производства.
Эти сообщения ослабили опасения трейдеров, связанные с возможностью еще более существенного сокращения добычи ОПЕК+, отмечает Market Watch.
"Саудовская Аравия, вероятно, по-прежнему готова брать на себя львиную долю сокращения поставок, необходимого для стабилизации нефтяного рынка. Поэтому кажется более или менее очевидным, что королевство продолжит ограничивать добычу, поскольку недавнее снижение цен показало, что иначе оно будет нести потери. Вопрос в том, сможет ли ОПЕК+ договориться о дополнительных сокращениях", – отмечает аналитик из сырьевого сектора Commerzbank Барбара Ламбрехт.