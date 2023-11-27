Нефть дешевеет на фоне возможного сокращения добычи

Цены на нефть продолжают опускаться в понедельник, трейдеры ждут встречи министров государств ОПЕК+, которая была перенесена с 26-го на 30 ноября, сообщает Enkorr.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7.20 по киевскому времени составляет $79,85 за баррель, что на $0,73 (0,91%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цена этих контрактов снизилась на $0,84 (1%), до $80,58 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели в настоящее время на $0,73 (0,97%), до $74,81 за баррель. По итогам предварительных торгов стоимость этих контрактов упала на $1,56 (2%), до $75,54 за баррель.



По итогам прошлой недели Brent подешевела менее чем на 0,1%, WTI – на 0,7%, причем оба контракта завершили в минусе пятую неделю подряд.

Как сообщали СМИ, перенос встречи министров ОПЕК+ вызван разногласиями внутри группы, в том числе желанием Анголы и Нигерии наращивать добычу, в то время как Саудовская Аравия продолжает добровольное ограничение производства.

Эти сообщения ослабили опасения трейдеров, связанные с возможностью еще более существенного сокращения добычи ОПЕК+, отмечает Market Watch.