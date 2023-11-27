В польской оппозиции прокомментировали блокаду перевозчиками границы с Украиной

В оппозиции Польше считают, что польские перевозчики должны бороться за свои права, однако отмечают, что блокада границы с Украиной вряд ли "лучший метод". Об этом заявил депутат от "Гражданской коалиции" Марчин Кервинский, сообщает Европейская правда.

Он называет правительство Матеуша Моравецкого ответственным за сложную ситуацию на украинско-польской границе.

"Я не знаю, является ли блокада лучшим методом, но правительство Моравецкого здесь потерпело неудачу. Было бы хорошо, если бы польские перевозчики – это мое предложение к ним – заблокировали господина Моравецкого, потому что он несет ответственность за эту ситуацию" , – сказал Кервинский.

Как известно, польские перевозчики, которые с 6 ноября блокируют три КПП на границе с Украиной для грузовиков, в четверг начали блокаду еще одного пункта пропуска – "Медика-Шегини". Их блокада может продлиться до 3 января.