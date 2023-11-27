Оккупанты прокладывают новые маршруты для беспилотников и меняют тактику – ВСУ

Враг постоянно меняет тактику управления своими БПЛА, однако Силы обороны демонстрируют свое мастерство и эффективность. Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрий Повх в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Традиционно к отражению воздушного нападения в первую очередь привлекались силы и средства Воздушных сил и силы и средства ПВО Сухопутных войск, которые находятся в распоряжении Северной операционной зоны в виде мобильных огневых групп. Выводы неоднократно доказывали - и от командиров этих подразделений, и от номеров обслуг - что враг постоянно меняет тактику управления своими БПЛА, прокладывает новые маршруты, высоту преодоления тех или иных участков.

Но и наши военнослужащие так же учатся, отслеживают тактику действий врага и затем противопоставляют свое мастерство, знания и навыки этим воздушным нападениям. Как видим на примере последнего массированного нападения на столицу, в Северной операционной зоне наша тактика дает свои результаты, и результативность действий мобильных огневых групп достаточно высока" , - отметил спикер.

Отвечая на вопрос об увеличении количества мобильных огневых групп, Повх отметил, что их наращивание началось еще с лета этого года.