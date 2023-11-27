В Киеве установят новогоднюю елку, гуляний не будет – Кличко

Главная новогодняя елка Украины будет установлена до 6 декабря на Софийской площади в Киеве. При этом массовых громких гуляний не предполагается. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, пишет Людмила Жукова, РБК-Украина.

В этом году город не будет тратить деньги на установление лесной красавицы. Как и в прошлом году, елку установят и украсят за счет меценатов. И с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии.

В этом году массовые мероприятия, ярмарки и развлечения на Софийской площади не предусмотрены.

"Если райгосадминистрации города будут планировать какие-то праздничные мероприятия в районах, то исключительно с соблюдением правил безопасности, в местах, где есть укрытие. И тоже не за счет бюджета Киева" , - заверил мэр.

Елку начнут устанавливать раньше, до 6 декабря, потому что Рождество празднуем 25 декабря. По информации Кличко, уберут ее до 10 января.

Отметим, что решение об отсутствии ярмарок и празднований принял Совет Обороны Киева.

Открытие елки запланировано на 6 декабря 2023 года – праздник святого Николая. Киевская городская военная администрация заверила, что елка будет стоять до 20 января.

В прошлом году на Софийской площади елку подсветили 19 декабря в День святого Николая. Она была украшена голубями, а на верхушке красовался трезубец. Елку подсвечивали энергосберегающими сине-желтыми гирляндами, которые питались от генератора.