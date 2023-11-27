"Скифское золото" вернулось в Украину после почти 10 лет в Нидерландах

Артефакты из четырех музеев Крыма, которые были представлены на выставке "Крым: золото и тайны Черного моря" в Амстердаме, вернулись в Украину после почти 10 лет судебной тяжбы. Об этом заявили в Национальном музее истории Украины, сообщает Европейская правда.

Как отметили в музее, в ноябре предметы из крымских музеев прошли независимую проверку, после чего их тщательно упаковали в соответствии с музейными правилами. Затем артефакты перевезли в Киев.

Сейчас специалисты обследуют состояние этих вещей. Речь идет о 565 предметах: это, в частности, античные скульптуры, скифские и сарматские украшения, китайские лаковые шкатулки, которым две тысячи лет.

"Во время юридических споров наш музей был определен как место хранения коллекций крымских музеев. Это означает, что со своей стороны музей приложит максимум усилий для их сохранения и для того, чтобы граждане и гости Украины смогли их увидеть.

Вместе с тем, поскольку коллекция приобрела международный политический резонанс, ее состояние и дальнейшая судьба будут отныне под пристальным вниманием мира" , – отметил гендиректор Национального музея истории Украины Федор Андрощук.

По его словам, теперь экспозиции необходимо обеспечить "беспрецедентную охрану", а также предоставить соответствующую экономическую поддержку Национальному музею истории Украины.

Напомним, в декабре 2016 года Окружной административный суд Амстердама признал права Украины на коллекцию и постановил передать ее в Киев. В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама подтвердил решение суда первой инстанции. После чего в январе 2022 года "крымские музеи" подали кассацию на решение Апелляционного суда.

9 июня Верховный суд Нидерландов поддержал решение предыдущей инстанции по делу о судьбе "скифского золота" и постановил передать его Украине.