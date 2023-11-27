В СБУ отреагировали на заявления Данилова об "активизации российских шпионов"

Служба безопасности Украины убеждает, что нейтрализует любые попытки российских спецслужб использовать свой агентурный потенциал в условиях войны, сообщает Украинская правда.

"Служба безопасности Украины нейтрализует любые попытки российских фсб и гру использовать свой агентурный потенциал в условиях войны, и делает все возможное, чтобы вражеские сети были полностью искоренены.

Подчеркиваем: отдельные акценты, озвученные сегодня в СМИ, по активизации сети шпионов внутри украинской спецслужбы, не соответствуют действительности и являются проявлением некорректной интерпретации слов главы СНБО" , – говорится в комментарии.

В спецслужбе напомнили, что фиксируют такие проявления и системно нейтрализуют деятельность тех, кто намерен вредить государственной безопасности.

В частности, по данным СБУ, в течение 2022-2023 годов было разоблачено более 2 тысяч предателей и установлено более 300 агентов иностранных спецслужб.

Напомним, 27 ноября СМИ процитировали﻿ секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в интервью "The Times", который сказал, что Россия активизировала в Украине сеть шпионов.

"Радио Свобода" написало, что РФ активизировала шпионов и в СБУ, но Данилов объяснил "Украинской правде", что "Times" неправильно поняли его, а СБУ "активно работает по шпионам".