Китай отреагировал на информацию об участии в построении тоннеля в Крым

Министерство иностранных дел Китая считает сообщение СМИ о якобы планах России и Китая построить подводный тоннель в Крым безосновательными и не комментирует их. Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает Укринформ.

"Это сообщение лишено оснований, я не буду комментировать его ", - сказал Ван.

Ранее The Washington Post со ссылкой на перехваченные электронные письма, предоставленные украинскими службами безопасности, сообщило, что российские и китайские бизнесмены в конце октября тайно обсуждали планы строительства подводного тоннеля, который должен соединить Россию с временно оккупированным Крымом, надеясь таким образом совершить транспортный маршрут, защищенный от украинских атак.

Издание утверждало, что проверило подлинность сообщений отдельно, в том числе по регистрационным документам компаний, указанных в электронных письмах.

Электронные письма также показали попытки Китая сохранить секретность и готовность участвовать в проекте только при "строгом соблюдении полной конфиденциальности".