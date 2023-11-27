НАТО согласует рекомендации по реформам для Украины – Столтенберг

Союзники в Североатлантическом альянсе согласуют рекомендации по реформам, которые следует осуществить Украине для готовности к членству в НАТО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей Североатлантического совета, сообщает Европейская правда.

Столтенберг отметил, что союзники соглашаются с тем, что в будущем Украина станет членом НАТО и напомнил о помощи, которую страны-члены оказывают Украине на фоне полномасштабной войны.

"На нашей встрече мы согласуем рекомендации по реформе способностей (неразборчиво – Ред.) Украины, в то время как мы продолжаем поддерживать Киев на пути к членству" , – заявил генсек НАТО.

Напомним, перед этим обновленный план реформ для предстоящего вступления Украины в Альянс обсуждали на Совете Украина-НАТО в октябре.