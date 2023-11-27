Маск в Израиле посетил один из кибуцев, пострадавших от ХАМАСа

Миллиардер Илон Маск вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху посетил южный кибуц Кфар-Аза, в котором боевики ХАМАС во время нападения 7 октября убили по меньшей мере 52 жителей.﻿ Об этом пишет издание The Times of Israel, сообщает Экономическая правда.

"Во время посещения кибуца Маск увидел ужасы нападения ХАМАСа, во время которого террористы штурмовали общину и около 20 других населенных пунктов, убивали и сжигали целые семьи и похищали десятки мирных жителей в Газу.

Маск также услышал историю 4-летней израильско-американской девочки Авигайль Идан, которая была похищена в Газе и 26 ноября освобождена в рамках соглашения об освобождении заложников" , - пишет издание.

Президент Израиля Ицхак Герцог назначил встречу с Маском на послеобеденное время. В ней также примут участие родственники заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, и будет обсуждаться "необходимость борьбы с ростом антисемитизма в интернете", сообщила пресс-служба Герцога.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху также должен обсудить с Маском аспекты безопасности искусственного интеллекта.

Сообщалось, что миллиардер Илон Маск, которого правозащитники обвиняют в усилении антиеврейской ненависти в соцсети X, встретится в понедельник с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и с израильтянами, чьих родственников удерживает ХАМАС в Газе.

Визит Маска в Израиль происходит на фоне антисемитского скандала в его соцсети X - 15 ноября миллиардер согласился с постом на X, в котором ложно утверждалось, что евреи разжигают ненависть к белым людям, заявив, что пользователь, который ссылался на теорию заговора, говорил "настоящую правду".

Крупнейшие американские компании, включая Walt Disney, Warner Bros Discovery и NBCUniversal Comcast в ответ на это приостановили размещение своей рекламы в X.