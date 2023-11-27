В Европе могут уничтожить сотни тысяч тонн кофе и какао – FT

Сотни тысяч тонн кофе и какао, хранящихся на складах ЕС, рискуют быть уничтоженными из-за принятого закона о вырубке лесов, который вступил в силу в июне. Об этом пишет Financial Times, сообщает Европейская правда.

Закон имеет целью запретить на территории ЕС продажу продуктов, в частности, кофе, какао, пальмовое масло и каучук, которые были выращены в районах вырубки лесов.

В то же время Межконтинентальная биржа (ICE), одна из основных площадок для торговли фьючерсами на кофе и какао, и Международный торговый центр, совместное агентство ООН и Всемирной торговой организации, предупредили, что кофе и какао, которые были произведены или хранятся в ЕС в течение переходного периода, могут быть признаны не соответствующими требованиям и должны быть проданы за пределами блока или уничтожены.

Около 70 процентов мирового какао происходит из Кот-д'Ивуара и Ганы, где широко распространены вырубка лесов и детский труд, а главные производители кофе в мире – Бразилия, Вьетнам, Колумбия и Индонезия.

По состоянию на лето 2023 года, на складах по всей Европе хранилось почти 200 000 тонн какао и 150 000 тонн кофейных зерен.

Правила ЕС рассматриваются как важнейшая часть его экологического законодательства "Зеленого курса" и направлены на предотвращение того, чтобы потребление в ЕС наносило больший вред странам за его пределами.

Сейчас Еврокомиссия ведет переговоры со странами-членами ЕС, чтобы найти решение по хранению урожая, импортируемого в течение переходного периода.

Однако в ЕК отказались комментировать ход переговоров.