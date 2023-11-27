Суд отправил под стражу депутата Ровенского областного совета Суховича

По материалам ГБР суд отправил под стражу депутата Ровенского областного совета Виталия Суховича, который является и заместителем председателя Полесского лесного офиса ГСГП "Леса Украины" с альтернативой залога в 192 млн гривен, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

По данным УП, решение вынес Печерский райсуд Киева.

Бюро разоблачило депутата на незадекларированных доходах на миллионы долларов.

Фигурант до февраля 2023 года занимал должность начальника Ровенского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Затем занял одну из руководящих должностей в созданном на его базе Полесском лесном офисе ГСГП "Леса Украины".

По данным следствия, работая в исполнительной власти и органах местного самоуправления, он успел незаконно обогатиться на миллионы долларов.

В рамках открытого уголовного производства были проведены обыски в том числе в его доме и рабочем месте депутата и членов его семьи. Во время следственных действий обнаружено и изъято только наличными более 4 млн долларов США в разной валюте.

Также правоохранители нашли три элитных автомобиля "AUDI Q8", "MERCEDES-BENZ GLE 350E", "BMW X5", драгоценности и дорогие часы, в частности элитной марки Рatek philippe. Правоохранители обнаружили золотые монеты, слитки золота, 2 пистолета, автомат Калашникова с 16 магазинами к нему с патронами.

На сегодня, также заблокированы счета, где он хранил более 400 тысяч евро.

Кроме того, депутат владел четырьмя земельными участками в Ровно, на которых осуществлял строительство коттеджей. Участки зарегистрированы на номинальных лиц, подконтрольных "избраннику".

Фигуранту сообщено о подозрении по статье незаконного обогащения (ст. 368-5 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Также в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направлено письмо о проведении мониторинга образа жизни фигуранта и его семьи.