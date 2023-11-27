Восстановить водительское удостоверение можно еще в одной стране ЕС

В Италии граждане Украины могут обменять или восстановить украинское водительское удостоверение.

Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Украины.

Прием граждан проходит в специально обустроенных микроавтобусах белого цвета с символикой "Паспортный сервис" по адресу: город Роццано (провинция Милан), торговый центр Фиордалисо Милан.

Для обмена и восстановления водительского удостоверения нужно с собой взять такой перечень документов: