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Восстановить водительское удостоверение можно еще в одной стране ЕС

Восстановить водительское удостоверение можно еще в одной стране ЕС
Фото: Рixabay

В Италии граждане Украины могут обменять или восстановить украинское водительское удостоверение.

Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Украины.

Прием граждан проходит в специально обустроенных микроавтобусах белого цвета с символикой "Паспортный сервис" по адресу: город Роццано (провинция Милан), торговый центр Фиордалисо Милан.

Для обмена и восстановления водительского удостоверения нужно с собой взять такой перечень документов:

  • паспорт гражданина Украины (если ID-карта, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства лица, или загранпаспорт);
  • идентификационный номер;
  • документ, подтверждающий изменение личных данных при изменении персональных данных;
  • медицинская справка (на период военного положения не обязательна).

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