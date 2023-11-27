Восстановить водительское удостоверение можно еще в одной стране ЕС
В Италии граждане Украины могут обменять или восстановить украинское водительское удостоверение.
Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Украины.
Прием граждан проходит в специально обустроенных микроавтобусах белого цвета с символикой "Паспортный сервис" по адресу: город Роццано (провинция Милан), торговый центр Фиордалисо Милан.
Для обмена и восстановления водительского удостоверения нужно с собой взять такой перечень документов:
- паспорт гражданина Украины (если ID-карта, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства лица, или загранпаспорт);
- идентификационный номер;
- документ, подтверждающий изменение личных данных при изменении персональных данных;
- медицинская справка (на период военного положения не обязательна).