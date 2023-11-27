Ситуация на фронте для Украины может ухудшиться, но и РФ не достигнет целей – WSJ

Американское издание "The Wall Street Journal" пишет, что для Украины этот год будет тяжелым годом в обороне и ее позиция на поле боя может измениться этой зимой, но и Россия вряд ли одержит большие победы несмотря на все преимущества. Киеву советуют улучшить мобилизацию и подготовку войск, отказаться от наступления и укрепить свои линии обороны, сообщает Украинская правда.

Как отмечает автор материала Маркус Уокер, вскоре пойдет третий год войны России против Украины – и Москва имеет преимущество на военном, политическом и экономическом фронтах.

Россия имеет гораздо больше людей для пополнения своей армии, чем украинцы. Президент Владимир Путин милитаризирует российскую экономику, используя высокие доходы от продажи нефти в обход санкций. А политический паралич в США и Европе угрожает поставкам оружия и денег, от которых зависит выживание Украины.

"Растерянность Запада и растущее привлечение Россией своих человеческих и промышленных ресурсов к войне указывают на то, что для Украины этот год будет тяжелым годом в обороне. Но ограниченность российской армии в наступательных действиях – что было продемонстрировано в изнурительной борьбе за Авдеевку – свидетельствует о том, что она скорее одержит небольшие победы, чем достигнет прорыва.

Путин еще очень далек от завоевания украинских регионов, на которые претендует Россия, не говоря уже о достижении своей главной цели – покорения Украины, существование которой как независимого национального государства он назвал исторической аномалией" , – говорится в публикации.

"Материальные преимущества в 2024 году будут преимущественно на стороне России, но они не выглядят достаточно решающими для того, чтобы Россия смогла достичь своих политических целей.

Было бы неправильно утверждать, что Россия выиграет войну. Однако, если в следующем году не будет сделан правильный выбор относительно подхода Украины и западных ресурсов, то перспективы Украины на успех выглядят призрачными" , – сказал Майкла Кофмана, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

WSJ пишет, что "военная цель Зеленского – полное восстановление международных границ Украины – рассматривается Западом как нереалистичная".

Издание также пишет, что "некоторые европейские чиновники даже опасаются, что позиция Украины на поле боя может измениться этой зимой".

Указывается, что украинской армии не хватает пехоты после того, как она понесла тяжелые потери в летнем контрнаступлении и во время кровавой обороны города Бахмут прошлой зимой.

"Из-за недееспособной системы призыва, пронизанной коррупцией, многие из тех, кто приходит на замену, – это мужчины за 40 лет, которых часто отправляют в окопы со слишком слабой подготовкой" , – пишет Уокер.

"Нехватка боеприпасов также означает, что Украина вряд ли сможет провести еще одно крупное наступление в течение некоторого времени. Создание украинскими войсками плацдарма на восточном берегу Днепра в Херсонской области является редким светлым пятном, хотя и небольшим по масштабам.

Но российская армия также пытается достичь каких-либо заметных прорывов, несмотря на свое численное превосходство в войсках и технике. Ее пехота и техника часто более старые и худшего качества, чем те силы, с которыми она начинала вторжение. Обеим сторонам трудно продвигаться по открытой, сильно заминированной местности под небом, которое гудит от беспилотников, которые могут атаковать войска и технику или вести прицельный артиллерийский огонь" , – отмечается в материале.

Как утверждает издание, "военный тупик" якобы укрепляет мнение в Германии, что прекращение огня и переговоры с Москвой были бы в интересах Украины.

При этом Запад предпринял лишь ограниченные шаги для увеличения военного производства и замедлил вооружение Украины, а Россия нарастила производство дронов и получила осенью миллион снарядов от Северной Кореи. Снаряды из Южной Кореи помогли украинской артиллерии достичь паритета с войсками РФ в течение части 2023 года, но сейчас украинские войска снова оказались в невыгодном положении, пишет WSJ.

В то же время, по мнению украинских офицеров и западных экспертов, истощенные украинские войска все еще могут организовать эффективную оборону вдоль линии фронта, если мобилизуют свои ресурсы, ограничив Россию только локальными достижениями, пишет WSJ.

Министерство обороны в Киеве планирует построить новые оборонительные укрепления, увидев, насколько эффективными были российские укрепления на юге Украины этим летом.

"Следующий год может быть использован с пользой как год строительства для восстановления украинской армии" , – сказал аналитик Кофман.

По его словам, Киеву необходимо улучшить мобилизацию и подготовку войск, отказаться от наступления и укрепить свои линии.