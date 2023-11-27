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ЦНС: Россияне готовят новые списки украинских детей для депортации

ЦНС: Россияне готовят новые списки украинских детей для депортации
Фото: ГСЧС

Российские оккупанты готовят новые списки украинских детей для их депортации с оккупированных территорий Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупационные администрации на временно захваченных землях получили указание подготовить новые списки детей, не имеющих опекунства с целью их дальнейшей депортации".

Сопротивление сообщает, что процесс контролирует российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова.

ЦНС отмечает, что оккупанты не возвращают детей Украине, даже несмотря на наличие их родственников на подконтрольной Украине территории, и упрощают процесс усыновления этих детей в России.

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