Вице-президент Еврокомиссии прибыла в Киев: обсуждает вступление в ЕС

Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова сегодня, 27 ноября, встретилась с украинскими народными депутатами во время своего визита в Киев. Ключевой темой стало членство Украины в Европейском союзе, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщила Юрова в Twitter.

Она напомнила, что Еврокомиссия рекомендовала Украине работать над четырьмя реформами до марта 2024 года:

борьба с коррупцией;

деолигархизация;

регулирование лоббирования;

закон о национальных меньшинствах.

"Качество и скорость имеют значение. Имела честь обсудить вступление Украины в ЕС представителями всех политических групп Верховной рады" , - рассказала она.

Вступительные переговоры

Напомним, Европейская комиссия несколько недель назад обнародовала свой отчет о прогрессе Украины и других стран-претендентов на пути в Европейский союз.

Ведомство рекомендовало начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Для того, чтобы открыть переговоры, необходимо согласие всех лидеров стран блока. Они могут обсудить этот вопрос на саммите, который состоится уже 14-15 декабря.

При этом Венгрия уже открыто выступила против начала вступительных переговоров с Украиной. Будапешт не хочет, чтобы наша страна стала членом ЕС до завершения войны с Россией.