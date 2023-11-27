Договорились ли Россия и Иран о поставках баллистических ракет: ответ ГУР

Россия прилагает серьезные усилия, чтобы добиться поставок баллистических ракет из Ирана. Однако пока они не увенчались успехом, сообщает РБК-Украина.

Об этом в сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

По его словам, еще с прошлого года Россия не оставляет попыток получить ракетное вооружение из Ирана.

"Речь идет, в частности, о баллистических ракетах Fateh-110 и Zolfagar. Государство-агрессор действительно очень упорно работает в этом направлении, прилагает серьезные дипломатические усилия, которые, однако, пока не имеют успеха" , - отметил Черняк.

По оценкам украинской разведки, на данный момент не зафиксировано ни одной поставки ракет из Ирана в Россию.

"Соответствующих решений или договоренностей между Москвой и Тегераном, по нашим данным, сейчас также нет" , - добавил представитель ГУР.

Иран готов передать баллистику России?

Разговоры о возможной передаче иранских баллистических ракет России активизировались на прошлой неделе. В частности, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Тегеран уже поставляет ударные дроны, управляемые авиабомбы и артиллерийские снаряды, а также рассматривает варианты по баллистике малой дальности Ababil и Fateh-110.

По его словам, обеспокоенность Вашингтона вызвало то, что ранее иранские военные демонстрировали свои наработки министру обороны РФ Сергею Шойгу. Официально российская сторона баллистический вопрос не комментирует.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что Иран и Россия могут заключить соглашение о ракетах, так как 18 октября 2023 года истек срок действия ограничений ООН на экспорт иранских ракетных технологий.