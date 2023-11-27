Германия и США опровергли статью Bild о подталкивании Украины к переговорам

Германия и США в понедельник опровергли материал журналиста Bild Юлиана Рёпке о якобы "секретном плане", который должен был бы подтолкнуть Украину к переговорам с Россией для прекращения полномасштабной войны, сообщает Европейская правда.

Федеральное правительство Германии в ответ на запрос DW заявил, что материал Bild не имеет под собой никаких оснований, а Берлин будет поддерживать Украину "столько, сколько необходимо для защиты от российской агрессии".

"Для федерального правительства понятно: Украина должна определить военные и политические цели в своей оборонительной борьбе против российской агрессии. Только Украина может назначить дату начала мирных переговоров", – цитирует издание ответ на свой запрос.

В свою очередь, помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на брифинге в понедельник сказал, что у Вашингтона нет политики по "подталкиванию" Киева к переговорам с Москвой.

"Мы всегда говорили, что этот вопрос должна решать Украина", – цитирует О'Брайена агентство Reuters.

Напомним, в пятницу, 24 ноября, таблоид Bild сообщил со ссылкой на один анонимный источник, что ФРГ и США хотят заставить Украину пойти на переговоры с РФ, используя в качестве рычага ограничения в поставках оружия.

Также, утверждалось в статье, Берлин и Вашингтон рассматривают вариант замораживания войны, в результате чего линия соприкосновения станет "новой квазиграницей между Украиной и Россией".

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не давит на него, чтобы принудить Киев к переговорам с Россией.