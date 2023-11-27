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МИД Катара: Перемирие между Израилем и ХАМАС продлевается еще на два дня

МИД Катара: Перемирие между Израилем и ХАМАС продлевается еще на два дня
Фото: Wafa / APAimages

Катар в качестве посредника успешно провёл переговоры по соглашению между Израилем и ХАМАС о продлении четырёхдневного перемирия между ними ещё на два дня, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Катара Маджед Аль-Ансари в Twitter (Х).

"Государство Катар объявляет, что в рамках продолжающегося посредничества была достигнута договорённость о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа ещё на два дня".

В то же время источник в израильском правительстве сообщил CNN, что это заявление появилось после того, как президент США Джо Байден в понедельник провел телефонный разговор с премьер-министром Катара.

Как пишет The Times of Israel, это означает, что по крайней мере еще по 10 израильских заложников будут освобождены во вторник и среду, также за эти дополнительные два дня будут освобождены 30 палестинских заключенных.

По информации издания, ХАМАС обнародовал собственное заявление, в котором подтвердил продолжение перемирия и поблагодарил за посреднические усилия Катар и Египет.

Предыстория:

  • В семь утра 24 ноября между Израилем и боевиками ХАМАС началось четырехдневное перемирие.
  • Вечером 24 ноября первые 13 израильских заложников в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста выехали из Сектора Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах.
  • 25 ноября группировка ХАМАС заявила, что передала Красному Кресту 13 израильских и 7 иностранных заложников для освобождения, ЦАХАЛ подтвердил эту информацию.
  • 26 ноября Израиль освободил 39 палестинцев в соответствии с соглашением о временном перемирии. Международный комитет Красного Креста также заявил, что помог освободить 19 палестинских заключенных из израильских тюрем.
  • По итогам переговоров, во время перемирия ХАМАС должен освободить 50 заложников, захваченных в плен 7 октября, а власти Израиля - 150 палестинских заключенных.

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