В Польше выросло опасение, что война в Украине угрожает и ей – опрос

Процент поляков, которые считают, что война в Украине угрожает безопасности Польши, с октября увеличился на семь процентных пунктов и составляет 74%, сообщает Европейская правда.

Об этом свидетельствует опрос польского Центра исследования общественного мнения CBOS, сообщает PAP.

На вопрос, угрожает ли полномасштабная война России против Украины безопасности Польши, 74% опрошенных CBOS поляков ответили утвердительно (29% "однозначно да", еще 45% – "скорее да"), зато 19% выразили противоположное мнение.

"Процент поляков, которые считают, что война в Украине угрожает безопасности Польши, достаточно существенно вырос (74% респондентов по сравнению с 67% в октябре), тем самым сломав тенденцию к снижению, которую мы наблюдали в течение последних месяцев", – отмечают в CBOS.

В то же время, как и раньше, среди поляков преобладает убеждение, что война России против Украины не распространится на другие страны (42%), хотя 31% придерживается противоположного мнения, а еще 27% не имеют сформированного мнения по этому вопросу.

32% респондентов в опросе CBOS заявили, что главной целью должно быть прекращение войны и восстановление мира, даже если для этого Украине придется уступить часть своей территории или часть своей независимости.

Но половина опрошенных (50%) считают, что боевые действия должны продолжаться и что нельзя идти ни на какие уступки России, еще 18% выбрали ответ "трудно сказать".

На вопрос, как закончится война в Украине, 39% респондентов CBOS ответили, что "Украине придется отдать часть своей территории", 21% – что "Россия уйдет с атакованных территорий", 10% – что "Россия также уйдет с украинских территорий, захваченных в 2014 году", 2% – что "Россия покорит себе всю Украину". Еще 29% респондентов выбрали вариант "трудно сказать".

Опрос проходил с 3 по 16 ноября 2023 года на выборке в 1072 человек путем личных, телефонных и интернет-интервью.

Напомним, подавляющее большинство жителей Финляндии считают, что Россия должна проиграть войну и вывести свои войска из Украины: полностью согласны с этим 57% опрошенных, еще 28% – скорее согласны (то есть в целом 85%).