Зеленский: России не место в Международной морской организации

России не место в Международной морской организации, потому что никто за последние десятилетия не нанес большего вреда свободному мореплаванию, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам 33-й ассамблеи Международной морской организации.

"России не место в Международной морской организации, не место в ее руководящих органах, потому что никто за последние десятилетия не нанес большего вреда свободному мореплаванию, чем Россия. Она должна за это справедливо отвечать, и такая ответственность агрессора будет гарантировать сохранение глобального доверия к этой нашей организации" , - подчеркнул президент Украины, выступая по видеосвязи перед участниками заседания.

Зеленский отметил, что с началом неспровоцированной войны РФ против Украины, свобода мореплавства в водах Черного моря столкнулась с самым сильным ударом со времен Второй мировой войны.

"В первый день войны РФ заблокировала наши порты и сломала наши маршруты морской торговли. Это привело к негативным последствиям. Прежде всего, с точки зрения продовольственной безопасности. Экспорт продовольствия из Украины влияет на жизни почти 44 млн. людей в разных регионах мира" , - заявил он, в тоже время добавив, что "Украине удалось преодолеть эту опасность".

В частности, Зеленский напомнил, что даже несмотря на односторонний срыв Россией Черноморской зерновой инициативы, Украина смогла выпустить сотни судов с грузами в страны Европы, Азии и Африки. Он также отметил, что несмотря на массированные удары РФ по портам и гражданским судам, сейчас военный её потенциал значительно ограничен.

"Мы отогнали ее флот из нашей части морской акватории. И это позволило нам запустить альтернативные маршруты в Черном море: уже почти 6 млн. тонн грузов перевезено менее чем за три месяца" , - сказал президент.

В то же время, Зеленский выразил уверенность в том, что Международная морская организация, как созданное для обеспечения глобальной безопасности мореплавства учреждение, должна уделять значительно больше собственного внимания вопросам безопасного функционирования морских портов как в Украине, так и в тех регионах, где происходит или может произойти агрессия.

Он также пригласил представителей организации посетить Одессу и другие приморские города Украины, "чтобы они увидели, с какими трудностями столкнулись наши люди и как преодолели их".

Глава государства подчеркнул, что "все, кто пытается разрушить фундаментальные принципы мореплавания, должен за это отвечать".

"Свобода морей - это одна из ключевых свобод, которые позволили человечеству стать на путь прогресса. Мы вместе должны ее защищать" , - заявил он.

В связи с этим, Зеленский призвал Международную морскую организацию "доказать, что ни один разрушитель свободы мореплавания не останется безнаказанным".