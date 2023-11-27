Генштаб: Оккупанты вели наступательные действия на 6 направлениях

За сутки 27 ноября на фронте произошло 79 боевых столкновений, Россия нанесла 1 ракетный и 3 авиационных удара, 13 раз обстреляла из реактивных систем залпового огня, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ 27 ноября.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбиты 3 атаки.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Стельмаховки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области. Здесь наши воины отразили 12 атак.

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 26 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новобахмутовки, северо-восточнее Бердичева, Авдеевки, Опросного, Северного и южнее Тонецкого Донецкой области, где Силами обороны отбита 21 атака.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши воины отразили 9 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении противник 2 раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Роботиного Запорожской области.

"Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение оккупантам.

Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника".