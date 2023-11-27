Мобилизация в Украине пройдет по новому: Данилов раскрыл детали

Украинское правительство планирует изменить порядок мобилизации в стране, при этом попытаться сохранить боеспособность после почти двух лет войны с Россией, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов The Guardian.

По словам Данилова, об изменениях в мобилизации будет объявлено уже на этой неделе. При этом Украина планирует использовать коммерческие рекрутинговые компании. Это должно помочь провести более целенаправленный призыв и пополнение рядов призывников.

Кроме того, использование таких компаний должно заверить призывников в том, что они будут выполнять роли, соответствующие их навыкам, а не просто отправлять на фронт.

"Некоторые люди боятся, боятся умереть, боятся стрелять, но это не значит, что они не могут быть вовлечены в другие виды деятельности... Теперь у нас есть новый министр с новым подходом", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО рассказал, что сотрудничество планируется с двумя крупнейшими кадровыми компаниями Украины. Они вместе будут работать над тем, чтобы выявлять людей, желающих помогать армии, однако не хотят быть на фронте.

"Мобилизация станет более гибкой, будут объявлены те специальности, которые нужны, и люди будут заявляться на конкретную должность. К примеру, им нужны сварщики или слесари и так далее", - говорит он.

При этом источник издания в Минобороны Украины подтвердил, что с компаниями уже подписаны договоры, однако не уточнил о каких именно компаниях идет речь. Также непонятно, насколько "глубоко" такие компании будут вовлечены в поиск людей.

В то же время Данилов признал, что в Украине есть проблемы с мобилизацией, однако он считает, что эти проблемы преувеличены российской пропагандой.

"Россия пытается подогреть этот вопрос, говоря, что у нас не хватает солдат, что у нас проблемы с мобилизацией... В жизни всегда есть проблемы, давайте не будем их переоценивать", - сказал он.

Что предшествовало

Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой одной из главных тем обсуждений стала мобилизация.

После этого глава государства рассказал, что поручил министру обороны Рустему Умерову и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному составить комплексный план по мобилизации в Украине.