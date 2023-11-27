Коломойский вышел из состава бенефициаров британской компании JKX – источники

Британская нефтегазовая компания JKX Oil&Gas LTD получила подтверждение от Регистратора корпоративных дел на Британских Виргинских Островах (BVI), что Eclairs Group Limited была исключена из реестра 1 ноября 2022 года и распущена в соответствии с законом BVI 4 июля 2023 года, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщают источники ЭП.

До роспуска EGL являлась основным акционером компании JKX с долей 32,66%. В свою очередь опосредованный контроль над EGL имел Игорь Коломойский.

Компания получила консультацию от юристов Британских Виргинских островов, подтверждающих, что акции JKX, ранее принадлежавшие EGL, теперь принадлежат Короне.

Как следствие, EGL теперь будет исключен из реестра акционеров компании, а Коломойский будет исключен из реестра PSC компании на основании того, что он больше не имеет никакого прямого или косвенного участия в компании.

Компания сейчас связывается с соответствующими органами власти и вносит изменения в реестр своих акций и частных обществ.

Напомним:

В феврале 2022 года компания JKX Oil&Gas PLC, крупнейшими акционерами которой являются компании Коломойского и Боголюбова, завершила процесс перерегистрации в частную британскую компанию JKX Oil&Gas LTD.

Основной актив компании в Украине – Полтавская газонефтяная компания.