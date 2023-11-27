Госпогранслужба: Польша временно закроет еще один пункт пропуска на границе

Польская сторона предупредила о временном ограничении оформления грузовиков и автобусов в пункте пропуска "Угринов - Долгобичув" днем 28 ноября, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

По информации, поступившей от польских пограничников, во вторник в пункте пропуска "Долгобичув" из-за ремонтных работ произойдет отключение электроэнергии.

Ориентировочное время отключения - с 09:00 до 21:00 (по киевскому времени).

Указано, что в указанный период смежная сторона будет осуществлять оформление на мобильных терминалах.

В связи с этим пропуск грузовых транспортных средств с полной массой до 7,5 тонн, а также автобусов будет временно приостановлен. Пропуск легковых автомобилей будет осуществляться в обычном режиме.

Граждан просят учесть эту информацию при планировании поездок через украинско-польскую границу.