Нацполиция: В Купянском районе завершена обязательная эвакуация детей

В Купянском районе Харьковской области завершена обязательная эвакуация детей, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

"С 03 по 26 ноября с опасной территории вывезено 296 детей… В настоящее время устанавливается местонахождение двух девочек 2012 и 2018 годов рождения. По адресу проживания дети отсутствуют. По предварительной информации, они с матерью выехали с территории района" , — говорится в сообщении.

С территории Кондрашевской общины вывезли 31 ребенка, из Купянской общины (левый берег) — 182 детей, из Куриловской общины — 83 ребенка. Все эвакуированные доставлены в безопасные места.

Обязательная эвакуация семей с детьми проводилась в Купянском районе в принудительном порядке с 03 по 26 ноября текущего года.

Как сообщалось, в конце октября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о планах принудительной эвакуации семей с детьми из 10 населенных пунктов.