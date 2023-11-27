Спецкомитет ПАСЕ будет заниматься вопросами украинских детей
Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы одобрило персональный состав Специального комитета по положению детей Украины, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщила народный депутат, член делегации Украины в ПАСЕ Евгения Кравчук.
"Только что на Бюро ПАСЕ одобрили персональный состав Специального комитета по положению детей Украины. Его возглавила Елена Хоменко, моя коллега из украинской делегации", — говорится в сообщении.
Первое заседание ad hoc комитета состоится 15 декабря в Париже. В состав Спецкомитета вошли Евгения Кравчук, Мария Мезенцева, Павел Сушко, Лариса Билозир и Александра Устинова.
Спецкомитет будет работать над вопросами нарушения прав детей российскими оккупантами, а также проблемой похищения и депортации украинских детей.
Напомним, на территорию России за время полномасштабного вторжения было вывезено около 19 тысяч детей.