В РФ заявили, что самолет Лаврова пустят через Болгарию на встречу ОБСЕ

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что якобы получила от болгарских властей разрешение на пролет самолета главы российского МИД Сергея Лаврова для участия в министерской встрече ОБСЕ в Северной Македонии, сообщает Европейская правда.

Об этом Митрофанова сказала пропагандистскому агентству ТАСС.

По словам россиянки, Министерство иностранных дел Болгарии дало "положительный ответ" на ноту московского посольства о пролете самолета с Лавровым.

"МИД Болгарии нас официально проинформировал, что полет в воздушном пространстве страны нашему министру разрешен", – сказала она. Официально болгарское ведомство пока это не комментировало.

Ранее в понедельник Лавров заявил, что делегация России примет участие в министерском заседании ОБСЕ в Скопье, если Болгария откроет воздушное пространство для пролета его самолета.

На прошлой неделе правительство Северной Македонии разрешило пролет над своей территорией российских самолетов, которые будут перевозить делегацию для участия в министерской встрече ОБСЕ. При этом, по данным СМИ, против такого шага выступила министр обороны страны Славянка Петровская.

По данным СМИ, в состав российской делегации будет входить министр иностранных дел России Сергей Лавров, "его врач, технический персонал, охрана", 17 дипломатов, в том числе пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, и 24 журналиста – всего 85 человек.