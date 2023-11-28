ISW: Россияне наступают на шести направлениях под Авдеевкой
Российские войска ведут наступление на шести направлениях в районе Авдеевки, продолжаются тяжелые бои возле коксохима. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Российские войска продолжили наступательные операции вблизи Авдеевки 27 ноября, но не достигли никаких подтвержденных успехов.
Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска отбили более 30 российских атак к востоку от Новобахмутовки (13 км к северо-западу от Авдеевки); к северо-востоку от Бердичева (7 км к северо-западу от Авдеевки); к югу от Новокалиново (12 км к северу от Авдеевки); к югу от Новокалиново (12 км к северу от Авдеевки) и Тоненького (7 км к западу от Авдеевки); а также вблизи Степного (3 км к северу от Авдеевки), Авдеевки, Северного (6 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).
Спикер Таврической группировки украинских войск полковник Александр Штупун заявил, что российские войска продолжают наземные атаки группами по 10-20 человек.
Он добавил, что российские войска наступают на шести направлениях в районе Авдеевки, и что тяжелые бои продолжаются возле Авдеевского коксохимического завода на северо-востоке Авдеевки и в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки.
Российские источники повторили заявления о том, что российские войска захватили всю промзону к юго-востоку от Авдеевки и вышли на юго-восточные окраины Авдеевки.
Российский новостной агрегатор утверждал, что элементы штурмовой бригады "Ветеран" (аффилированной с Министерством обороны ЧВК "Редут") несут основную ответственность за захват промзоны, о котором заявляют российские войска.
Кроме того, российские военные блогеры утверждали, что оккупанты осуществили неопределенное продвижение вблизи Крутой Балки (5 км к востоку от Авдеевки) и Авдеевского коксохимического завода, хотя ISW не имеет визуального подтверждения этих заявлений.
Российские источники также утверждали, что украинские силы успешно контратаковали под Авдеевкой 27 ноября.
Российский военный блогер отмечал, что украинские силы контратаковали российские позиции у Степного и частично преуспели.
Кроме того, российские военные блогеры утверждали, что украинские силы безуспешно контратаковали возле промзоны к юго-востоку от Авдеевки.
Несмотря на сложные погодные условия, как российские, так и украинские войска продолжают наземные атаки по всей территории Украины, хотя и несколько более медленными темпами из-за снега и плохой видимости.
Российские военные блогеры отмечают, что сильный снег и ветер снизили видимость и усложнили воздушную разведку и артиллерийскую коррекцию на Херсонском направлении, но отмечают, что украинские войска воспользовались условиями плохой видимости для закрепления позиций на восточном (левом) берегу Днепра.
Представитель оперативно-таврийской группировки полковник Александр Штупун сообщил, что российские войска на Таврическом направлении (от Авдеевки до западной части Запорожской области) из-за погодных условий уменьшили использование артиллерии в полтора раза, а беспилотников - в шесть раз, но отметил, что российские войска продолжают интенсивно применять авиацию на Авдеевском направлении.
Эксперты отмечают: сложные зимние условия заставят обе стороны больше полагаться на наземные атаки пехоты при отсутствии возможностей воздушной разведки и артиллерийской коррекции.
Ключевые выводы ISW за 27 ноября
- Циклон в Черном море и на юге Украины вызвал повреждения инфраструктуры во многих прибрежных районах юга России и оккупированной Украины и влияет на темпы военных операций на линии фронта в Украине, но не остановил военную активность полностью.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров и несколько российских военных блогеров заявили, что Россия должна продолжать активные операции в Украине, и выразили обеспокоенность перспективой дальнейшей военной поддержки Украины со стороны Запада.
- Некоторые военные блогеры также выразили растущее недовольство отсутствием четко сформулированных военных целей России и заявили, что Россия должна прояснить свои военные цели, прежде чем обсуждать любую паузу или завершение войны.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что за последние несколько месяцев Кремль активизировал сеть "спящих агентов" в Украине с целью дестабилизации украинского общества.
- Попытка России искусственно создать миграционный кризис на финской границе, похоже, провалилась из-за быстрой реакции финских властей.
- Кремль, похоже, перекладывает ответственность за возможные будущие меры жесткой экономии на российских оккупационных руководителей и руководителей четырех российских республик.
- Российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, под Бахмутом, вблизи Авдеевки, в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области, но не достигли подтвержденного продвижения вперед.
- Заместитель командующего ВМФ России генерал-лейтенант Виктор Астапов подтвердил 27 ноября, что российский флот реорганизует морские пехотные бригады в дивизии с целью повышения их боевых возможностей.
- Вероятно, украинские партизаны продолжают наносить удары по российским оккупационным элементам по всей оккупированной территории Украины.