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Курс валют НБУ на 28 ноября

Курс валют НБУ на 28 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 28 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 27 ноября, достиг уровня 36.22 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 30 коп до 39.66 за 1 евро.

Курс рубля достиг уровня 4.08 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 44 коп до 45.77 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 41.14 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 8 коп до 9.10 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 36.217300 +0.169
EUR Евро 39.657900 +0.3
RUB Рубль 0.408110 +0.002
GBP Фунт стерлингов 45.773200 +0.444
CHF Швейцарский франк 41.137300 +0.312
PLN Польский злотый 9.103300 +0.084

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