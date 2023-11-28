Курс валют НБУ на 28 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 28 ноября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 27 ноября, достиг уровня 36.22 за 1 доллар.
Курс евро повысился на 30 коп до 39.66 за 1 евро.
Курс рубля достиг уровня 4.08 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 44 коп до 45.77 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка достиг уровня 41.14 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 8 коп до 9.10 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.217300
|EUR
|Евро
|39.657900
|RUB
|Рубль
|0.408110
|GBP
|Фунт стерлингов
|45.773200
|CHF
|Швейцарский франк
|41.137300
|PLN
|Польский злотый
|9.103300