ISW: Попытка РФ создать миграционный кризис в Финляндии провалилась

Эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что попытка России создать искусственный миграционный кризис на финской границе провалилась благодаря быстрой реакции властей Финляндии, сообщает Украинская правда.

"Попытка России искусственно создать миграционный кризис на финской границе, похоже, провалилась благодаря быстрой реакции финских властей" , – говорится в отчете.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил 27 ноября, что финское правительство закроет последний пункт пересечения границы с Россией, "если это будет необходимо", и сообщил, что финское правительство готово принять дополнительные меры в ответ на искусственно созданный Россией миграционный кризис.

23 ноября Финляндия закрыла три пункта пропуска на финско-российской границе, оставив открытым только самый северный пункт пропуска.

Несколько других финских чиновников также высказались в поддержку закрытия всей границы с Россией.

Российский инсайдерский источник утверждал, что первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко поручил главе МВД России Владимиру Колокольцеву собрать мигрантов из Ближнего Востока, Африки и других регионов и отправить их к финской границе.

Источник пожаловался, что финские пограничники не пускают большинство мигрантов на территорию Финляндии, и что теперь российские власти должны расселить их в России.