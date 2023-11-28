Джонсон уверен, что Конгресс США одобрит помощь Украине и Израилю

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что он "уверен и оптимистичен", что Конгресс США сможет принять дополнительные средства на помощь Израилю и Украине до праздников – при условии, что законодатели смогут объединиться вокруг изменений в политике безопасности границ, которых добиваются республиканцы, сообщает Европейская правда.

"Я думаю, что все это произойдет в ближайшие дни. Я уверен и оптимистично настроен, что мы сможем это сделать – преодолеть этот барьер" , – сказал он на мероприятии в Сарасоте, штат Флорида.

Джонсон сказал, что существует "ощущение неотложности" в получении помощи как для Израиля, так и для Украины, добавив, что между членами Конгресса ведется "много вдумчивых переговоров, которые продолжаются". Он сказал, что переписывался с сенаторами, участвующими в этих переговорах, во время перелета из Луизианы во Флориду в понедельник.

Недавно назначенный спикер заявил, что помощь Израилю является "главным приоритетом" для США и назвал помощь Украине "еще одним приоритетом".

"Конечно, мы не можем позволить Владимиру Путину пройти маршем через Европу, и мы понимаем необходимость оказания помощи" , – сказал он.