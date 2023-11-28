Силы обороны отразили почти 30 атак под Бахмутом – Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили 28 атак российских оккупантов на Бахмутском направлении. Также отбиты 23 атаки под Авдеевкой.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 28 ноября.

За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 8 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными удары оказались Степовая-Новоселовка Харьковской области; Новомихайловка, Константиновка, Новоукраинка Донецкой области. Под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбиты 3 атаки.

В Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в районах Стельмаховки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области. Здесь украинские воины отразили 12 атак.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 28 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, северо-восточнее Бердичев, Авдеевки, Опросного, Северного и южнее Тоненькой Донецкой области, где Силами обороны отражены 23 атаки.

На Марьинском направлении захватчики при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 9 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

В Запорожском направлении оккупанты 3 раза безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Роботино и Новопрокоповки Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления и 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.