За сутки Россия потеряла более 850 военных – данные Генштаба ВСУ
За минувшие сутки российские оккупационные войска потеряли в Украине около 860 своих военных, три танка, три бронемашины, одну артиллерийскую систему и другую военную технику.
Об этом говорится в сообщении Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 326 440 (+860) человек,
- танков − 5 523 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 10 285 (+3) ед,
- артиллерийских систем − 7 876 (+1) ед,
- РСЗО − 907 (+0) ед,
- средств ПВО − 597 (+0) ед,
- самолетов − 323 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 905 (+0) ед,
- крылатых ракет − 1 565 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 10 302 (+3) ед,
- специальной техники – 1 113 (+0) ед.