За сутки Россия потеряла более 850 военных – данные Генштаба ВСУ

За минувшие сутки российские оккупационные войска потеряли в Украине около 860 своих военных, три танка, три бронемашины, одну артиллерийскую систему и другую военную технику.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.11.23 ориентировочно составили: