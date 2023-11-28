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За сутки Россия потеряла более 850 военных – данные Генштаба ВСУ

За сутки Россия потеряла более 850 военных – данные Генштаба ВСУ
Фото: Facebook

За минувшие сутки российские оккупационные войска потеряли в Украине около 860 своих военных, три танка, три бронемашины, одну артиллерийскую систему и другую военную технику.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 326 440 (+860) человек,
  • танков − 5 523 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 10 285 (+3) ед,
  • артиллерийских систем − 7 876 (+1) ед,
  • РСЗО − 907 (+0) ед,
  • средств ПВО − 597 (+0) ед,
  • самолетов − 323 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 905 (+0) ед,
  • крылатых ракет − 1 565 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 10 302 (+3) ед,
  • специальной техники – 1 113 (+0) ед.

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