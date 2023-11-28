Суд отправил нардепа Лабазюка в СИЗО: может выйти под залог
Высший антикоррупционный суд оправил меру пресечения народному депутату от группы "За майбутнє" Сергею Лабазюку, подозреваемого в попытке подкупа топ-чиновника. Его отправили под стражу с возможностью внесения залога, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Сегодня утром следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и избрал меру пресечения народному депутату, которого разоблачили на предоставлении неправомерной выгоды топ-чиновникам Александру Кубракову и Мустафе Найему.
Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и применил к нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 40,260 млн грн залога, и возложением процессуальных обязанностей в случае его внесения.
Срок содержания под стражей - 2 месяца. То есть пребывание в СИЗО до 21 января 2024 года.
Суд постановил взять подозреваемого под стражу в зале суда.