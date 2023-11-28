США продолжат усилия по освобождениям заложников ХАМАСа – Байден

Соединенные Штаты не прекратят прилагать усилия, чтобы освободить всех заложников, которых ХАМАС захватил во время нападения на Израиль 7 октября. Об этом заявил Джо Байден по случаю продления гуманитарной паузы в Газе, сообщает Укринформ.

"Мы не остановимся, пока не будут освобождены все заложники, которых удерживают террористы ХАМАС" , - заверил президент США.

Он пояснил, что в последние дни был лично привлечен к усилиям, чтобы соглашение о временном прекращении огня могло и дальше приносить результаты. В связи с этим глава Белого дома отметил, что уже более 50 заложников были освобождены из плена ХАМАС и вернулись в свои семьи, в том числе маленькие дети, женщины и пожилые люди.

Кроме того, отметил Байден, гуманитарная пауза позволила увеличить доставку гуманитарной помощи гражданским в секторе Газа.