Следующий год будет благоприятным для РФ, если остановим помощь Украине – Павел

Президент Чехии Петр Павел призвал Запад не ослаблять поддержку Украины, иначе следующий год будет более благоприятным для России. Об этом он сказал в интервью Corriere della Sera.

Павел подчеркнул, что как президент он оценивает ситуацию относительно войны в Украине не только с военной точки зрения, но и с точки зрения принципов.

"У нас нет другого выбора, кроме как дать Украине все необходимое для выполнения ее задачи по восстановлению суверенитета и контроля над своими границами: Любая меньшая помощь была бы нашим поражением" , – сказал президент Чехии.

Победа России укрепила бы идею о том, что другие режимы могут достигать своих целей силой и что они могут полагаться на слабость западных демократий, считает Павел.

По мнению главы чешского государства, следующий год будет еще более сложным для Украины, а грядущая зима будет значительным испытанием. Павел обратил внимание на то, что значительная часть инфраструктуры Украины разрушена и не может быть полностью восстановлена даже с помощью Запада.

"Населению будет трудно, а с нерешительностью стран, которые сейчас поддерживают Украину, чувство разочарования будет расти. И естественно, это создает ситуацию, которая не очень благоприятна для продолжения контрнаступательных операций" , – отметил президент Чехии.

По его словам, зима даст России, которая уже успела перевести свою промышленность на военный лад, время на восстановление.

"Они производят гораздо больше боеприпасов крупного калибра, больше танков, набирают больше солдат. Они ведут переговоры с несколькими странами о поставках" , – напомнил президент Чехии.